За шесть месяцев 2021 года промпроизводство выросло на 2,1%

Согласно данным Государственного статистического комитета, за январь-июнь 2021 года в Украине зафиксирован рост объема промышленного производства на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В частности, в перерабатывающей промышленности за январь-июнь 2021 года производство увеличилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 1,4%.
За первое полугодие 2021 года в Украине было добыто 11,65 млн тонн каменного угля (на 13,0% больше, чем за январь-июнь 2020 года), 821,0 тыс. тонн сырой нефти (на 2,5% меньше), 352,7 тыс. тонн газового конденсата (на 5,9% меньше), 9,30 млрд кубометров природного газа (на 4,3% меньше), 27,43 млн тонн агломерированных железных руд и концентратов (на 8,4% больше).
Также за январь-июнь 2021 года было произведено 648,8 тыс. кубометров кирпича керамического (на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года), 4,66 млн тонн портландцемента (на 16,1% больше), 10,56 млн тонн чугуна (на 6,0% больше), 5,40 млн тонн плоских полуфабрикатов из нелегированной стали (на 12,3% больше).
Электроэнергии за январь-июнь 2021 года было произведено на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - 74,89 млрд кВт-часов.
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