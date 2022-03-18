За последние три года ПриватБанк перечислил в бюджет 55 млрд грн

Пресс-служба «ПриватБанка» отчиталась о перечислении дивидендов. Речь идет о перечислении финансовым учреждением в государственный бюджет страны 19,4 млрд гривен. Согласно отчетности, за последние три года банк перечислил государству свыше 55 млрд гривен.

Как отметила руководительница наблюдательного совета «ПриватБанка» Шэрон Иски, 4 года назад благодаря налогам всех украинцев был спасен «ПриватБанк» и вообще — финансовая стабильность страны. С тех пор финучреждение возвращает государству вложенные деньги. Сейчас, по ее утверждению, «ПриватБанк» является крупнейшим донором бюджета среди украинских финучреждений.

Также Шэрон Иски заявила, что сделать эффективной работу банка помогло именно корпоративное управление, высокое качество которого позволило вывести банк на новый уровень управления доходностью и ликвидностью. В частности, в прошлом году доля объема чистой прибыли «ПриватБанка» составляла 61,2% прибыли среди всех украинских банков.

Напомним, в Нацбанке рассказали о том, что в июне после майского снижения международных резервов до 27,84 млрд долларов удалось снова достичь порога в 28 млрд.