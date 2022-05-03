За полугодие в Украину из-за границы было переведено более $6 млрд

10:58 01 августа Киев, Украина

Денежная помощь, которую оказывают жителям Украины родные, заробитчане или благотворители из-за рубежа, является в итоге частью дохода страны. По информации Нацбанка Украины, только за июнь 2021 года объем частных денежных переводов в Украину из-за границы составил 1109 млн долларов. Это на 16,2% больше, чем годом ранее (954 млн долларов).

Всего за январь-июнь 2021 года в Украину поступило 6205 млн долларов, что на 11,6% больше, чем годом ранее (5559 млн долларов).

Регулятор учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-июне 2021 года по неформальным каналам в страну было переведено 2337 млн долларов, что на 121 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (2216 млн долларов).

Как сообщалось, в 2020 году объем переводов в Украину составил 12,1 млрд долларов, что оказалось на 200 млн долларов больше, чем годом ранее.

При этом в 2021 году Нацбанк прогнозирует рост переводов от трудовых мигрантов на 11%.