За полгода от старта рынка земли зарегистрировали более 77 тысяч земельных сделок

18:01 05 Январь Киев, Украина





Мораторий на продажу земли парламент снял еще в марте 2019, но официально старт рынка дали в июле прошлого года. За это время нотариусы подали более 6 тысяч заявлений для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из которых согласовали 5372.



По состоянию на конец 2021 года в Украине было заключено 77 880 сделок на рынке земли, сообщает Минагрополитики Мораторий на продажу земли парламент снял еще в марте 2019, но официально старт рынка дали в июле прошлого года. За это время нотариусы подали более 6 тысяч заявлений для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из которых согласовали 5372.

Всего за полгода площадь земель, по которым зарегистрировали сделку, составила 198,4 тысяч гектаров. Больше всего таких насчитали в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а меньше всего в Ивано-Франковской.

В Минагрополитики напомнили, что до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением

в 100 гектаров. Закон о рынке земли также запрещает покупать землю иностранцам.



Социологические исследования свидетельствуют, что почти у половины украинцев нет земли в собственности. Больше всего таких людей живет на Востоке (56%) и на юге Украины (51%). Именно в этих регионах, по словам исследователей, жители чаще по сравнению с другими принципиально выступали против рынка земли. Не считают землю объектом купли-продажи 42% жителей Востока, 45% южан, 39% жителей Центра и 26% жителей Запада.



В то же время, более 60% украинцев считают, что человек, который имеет в собственности землю, должен иметь право ее продать, и с годами доля таких людей растет. Так, в 2019-м это мнение разделяли 50% респондентов.

Напомним, что по данным Госгеокадастра, за 19 лет, пока существовал мораторий на куплю-продажу, скончались около 1,5 млн человек, которые так и не смогли продать свои сельхозземли. ЕСПЧ считал мораторий нарушением прав человека, ведь право собственности, защищенное статьей Первого протокола к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.