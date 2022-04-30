За первое полугодие Укрзализныця пополнила бюджет почти на 13,4 млрд гривен

20:07 27 июля Киев, Украина

Укрзализныця своевременно платит текущие налоги и обязательные платежи в бюджеты всех уровней, так, за первое полугодие 2021 года компания уплатила почти ₴13,4 миллиарда налогов.



Об этом сообщает пресс-служба компании.



Отмечается, что за первое полугодие 2021 года Укрзализныця пополнила государственный бюджет на 5 млрд грн, местные бюджеты - на 4,4 млрд грн, в том числе земельного налога было уплачено почти 2 млрд грн, и еще почти 4 млрд грн направила на выплату единого социального взноса.



За первое полугодие 2020 года компания уплатила в государственный бюджет 3,9 млрд грн, в местные бюджеты - 4,2 млрд грн, а также отчислила 3,9 млрд грн единого социального взноса. Земельного налога было уплачено 1,7 млрд грн.



Напомним, Укрзализныця является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине, по итогам 2020 года Укрзализныця отчислила в государственный и местные бюджеты более 25,1 млрд грн налогов и сборов, в частности, уплатила в местные бюджеты более 3,7 млрд грн земельного налога.