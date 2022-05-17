За первое полугодие 2021 года экспорт в ЕС вырос на 45%

13:05 12 августа Киев, Украина

Украина наращивает товарооборот с ЕС, так за первое полугодие 2021 года экспорт вырос на 45% и достиг 12,4 млрд долларов США.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

"Прошлый год был единственным с 2014 года, когда товарооборот с ЕС упал, но за первое полугодие этого года экспорт вырос на 45% и достиг отметки 12,4 миллиарда долларов", - сказал министр.

Он добавил, что на сегодняшний день свою продукцию в страны ЕС экспортируют более 14 тысяч украинских компаний.

"Кроме того у нас и далее есть торговый дефицит с ЕС. За первое полугодие он составил - 1,09 миллиарда долларов. Наша задача структурно изменить торговлю с ЕС, чтобы в ней преобладали промышленные товары", - подчеркнул Любченко.

Накануне стало известно , что Украина стала четвертым крупнейшим поставщиком агропродукции в Евросоюз, уступая только Великобритании, Бразилии и США.

Добавим, что украинский экспорт в ЕС за семь лет вырос на 60%. На экспорт преимущественно идут зерновые, масличные культуры и масла.