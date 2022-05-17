За первое полугодие 2021 года экспорт в ЕС вырос на 45%

Украина наращивает товарооборот с ЕС, так за первое полугодие 2021 года экспорт вырос на 45% и достиг 12,4 млрд долларов США.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.
Он добавил, что на сегодняшний день свою продукцию в страны ЕС экспортируют более 14 тысяч украинских компаний.
Накануне стало известно, что Украина стала четвертым крупнейшим поставщиком агропродукции в Евросоюз, уступая только Великобритании, Бразилии и США.
Добавим, что украинский экспорт в ЕС за семь лет вырос на 60%. На экспорт преимущественно идут зерновые, масличные культуры и масла.
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