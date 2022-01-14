За период пандемии Amazon получил прибыль больше, чем за три года

10:46 01 Май Киев, Украина

Как сообщил MarketWatch, за год пандемии коронавируса мировой лидер в области интернет-торговли ритейлер Amazon получил чистый доход в сумме $26,9 млрд. Такой объем прибыли превысил прибыль компании за три полных года до начала пандемии коронавируса (2017-2019 гг.) – $24,7 млрд.

В первом квартале текущего года чистая прибыль Amazon выросла до $8,107 млрд, или $15,79 в расчете на акцию, по сравнению с $2,535 млрд, или $5,01 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась на 44% и достигла $108,518 млрд против $75,452 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют она поднялась на 41%.

Таким образом, выручка компании превысила отметку в $100 млрд по итогам второго квартала подряд. Ожидается, что в этом квартале она также останется выше данного уровня, поскольку пандемия коронавируса дала небывалый толчок онлайн-торговле.

Котировки акций Amazon выросли на электронных торгах в четверг после публикации отчетности. Рыночная стоимость интернет-ритейлера за последний год увеличилась на 47% и составляет сейчас $1,74 трлн.

Напомним, глава Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg Billionaires Index (BBI). Состояние Безоса увеличилось на 884 млн долларов и достигло $191 млрд.

Также сообщалось, что Безос покинет пост гендиректора Amazon в 2021 году. Он рассчитывает, что теперь у него появится больше времени на другие проекты и "увлечения".