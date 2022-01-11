За обман клиентов украинские банки будут штрафовать

Требования НБУ, вступившие в силу с 1 сентября, предусматривают штрафы для украинских банков, которые будут предоставлять неполную или ложную информацию клиентам об услугах кредитования и депозитов. Теперь в рекламе банка должна быть полная информация, включая полные затраты клиента, дополнительные платежи и услуги, процентные ставки и штрафы за нарушение договора клиентом.

"Клиент сможет легко сравнить условия разных финучреждений, а банки получат лояльность потребителей и уменьшат риски невыполнения условий договоров", – сказала начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Ольга Лобайчук.

Банки должны предоставлять полную информацию о потребительских кредитах и депозитах для граждан на веб-сайте в едином унифицированном формате. Прежде всего, они обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждения о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и другие.

Клиент, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл в стандартном виде с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках для себя и тому подобное.

Также на сайтах банков должны работать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Данные требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах для граждан, однако не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и физических лиц – предпринимателей, а также не применяются к имиджевой и категорийной рекламе банков, объяснили в НБУ.

С 1 сентября Нацбанк Украины будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

Для нарушителей предусмотрены штрафные санкции от 300 (5100 грн) до 800 (13 600 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.