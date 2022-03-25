За неделю в Украине подорожало топливо – на 24 копейки

АЗС увеличили цены на дизтопливо и бензин на 25-45 копеек.

Согласно информации, за неделю средняя стоимость бензина А-92 выросла на 24 копейки за литр. Теперь его цена составляет 28,72 гривен за литр.

Кроме того, на 37 копеек стал дороже бензин А-95. Сейчас его стоимость составляет 29,68 гривен за литр. Также, на 44 копейки подорожало и дизтопливо. Стоимость возросла до 28,17 гривен за литр.

Отмечается, что на станциях ANP цена на бензин А-92 выросла до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л. Дизтопливо теперь стоит 28 грн/л

На ОККО и WOG цена дизельного топлива теперь составляет 29,23 грн/л. На заправках «Укрнафты» бензин А-92 стоит 28 грн/л, А-95 и дизельное топливо — 29 и 28 грн/л. В то же время Shell снизила стоимость бензина А-92 на 30 копеек — до 29,99 грн/л. Несмотря на это подняла цену на дизтопливо в 29,19 грн/л.

В сети UPG А-92 подорожал на 20 копеек — до 29,10 грн/л, А-95 — на 30 копеек — до 30,10 грн/л, ДТ — на 20 копеек — до 26,70 грн/л.

Согласно информации, другие станции также откорректировали свои цены.