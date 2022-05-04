За неделю ущерб, нанесенный окружающей среде, составил почти 20 млн гривен

19:05 02 августа Киев, Украина

С 23 по 30 июля  инспекторы провели 885 проверок и составили 955 протоколов об админправонарушениях.  Ущерб от нарушений природоохранного законодательства составил 20 миллионов гривен. 
 
Об этом сообщили в пресс-службе Госэкоинспекции.

Наибольший ущерб украинской окружающей среде нанесла сплошная рубка деревьев на территории Ялтушковской опытно-селекционной станции Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы НАН Украины. Речь идет о сумме почти 2 млн грн.

Еще 1,5 млн грн ущерба было начислено за незаконную вырубку деревьев в защитной лесополосе в урочище Первомайское в Кировоградской области.

Также резонансное нарушение выявлено в Джарылгачском заливе Черного моря, где был осуществлен вылов водных биоресурсов креветочными ятерями. Ущерб от незаконного лова составил 1,4 млн грн.