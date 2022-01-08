За месяц задолженности по зарплатам выросли на 8,1%

18:44 28 Август Киев, Украина

По данным Госстата , задолженности по зарплатам в Украине на 1 августа составили 3400,5 млн гривен, что в сравнении с июлем на 8,1% (254,1 млн гривен) больше. В июле цифра задолженности была (3146,4 млн гривен).

Как отметили в ведомстве, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 августа составила 2180,3 млн гривен, что на 237,6 млн гривен (12,2%) больше, чем месяц назад (1942,7 млн гривен).

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составила 3034,4 млн гривен. За весь 2019 год задолженность по зарплатам выросла на 14,7% или на 395,2 млн гривен (на 1 января 2019 года - 2645,1 млн гривен).