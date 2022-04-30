За месяц в Украине обнаружили более 4 тысяч неоформленных работников

19:09 29 июля Киев, Украина

Уже почти месяц class="word">Минэкономики проводит инспекционную кампанию по выявлению работников без оформленных трудовых договоров.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в четверг, 29 июля.

В Минэкономики рассказали о промежуточных результатах инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений.

"С начала инспекционной кампании было проведено 1383 инспекционных посещений и выявлено 4064 работников, допущенных к работе без трудовых договоров", - сказано в сообщении.

При этом среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет почти пять человек на одного проверенного работодателя, что свидетельствует об эффективности риск-ориентированного подхода.



Больше всего незадекларированных работников обнаружили в Запорожской (437), Винницкой (364) и Хмельницкой (273) областях.



При проверках были заключены трудовые договоры с 1690 работниками. В частности, активно работники легализуются в сферах организации временного размещения (на 141%) и питания (на 35%). Положительная динамика наблюдается и в сферах сельского хозяйства (на 8,5%) и торговле (на 7%).



В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество работников, в отношении которых поступили сообщения о приеме на работу, увеличилась на 12%. Самая высокая динамика трудоустройства по сравнению с прошлым годом наблюдается в Закарпатской (43,5%), Черновицкой (42%) и Донецкой областях (36,9%).