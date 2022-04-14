За год в Украине значительно выросла коммуналка: что подорожало больше всего

11:35 16 июля Киев, Украина

Согласно данным Государственной службы статистики, за первые шесть месяцев 2021 года коммунальные услуги выросли в цене на 36,4% по сравнению с июнем 2020 года.

Что подорожало больше всего:

газ – по сравнению с июнем прошлого года, «голубое топливо» подорожало почти в 3 раза. Индекс инфляции природного газа составил 275,3%.

– по сравнению с июнем прошлого года, «голубое топливо» подорожало почти в 3 раза. Индекс инфляции природного газа составил 275,3%. электроэнергия - за год выросла в цене на 36,6%,

стоимость отопления - за год выросла на 13,9%

горячая вода - за год выросла на 13,9%.

водоснабжение - за год выросло на 11%;

водоотведение - подорожало на 17,5%.

услуги по содержанию и ремонту жилья – выросли в цене на 7,9%

содержание домов и придомовых территорий подорожало на 3,7%.

Напомним, по данным Госстата, по состоянию на конец мая украинцы задолжали за коммунальные услуги почти 68,9 млрд грн.