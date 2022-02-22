За апрель государственный долг Украины возрос на миллиард долларов

Жить в долг сейчас могут не только люди, но и для государства стало нормой иметь долговые обязательства. Так, по информации Министерства финансов, на конец апреля государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,534 трлн грн. Одновременно в долларах сумма достигла $91,33 млрд.

За месяц размер государственного и гарантированного государством долга вырос на 19,9 млрд грн. В долларовом эквиваленте он увеличился на $1,16 млрд.

Так, государственный и гарантированный государством внешний долг на конец апреля достиг 1,492 трлн грн, или 58,89% от общей суммы. На внешнюю задолженность пришлось 41,11% – 1,042 трлн. В долларовом эквиваленте суммы составили $53,78 млрд и $37,54 млрд соответственно.