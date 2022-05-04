За I полугодие 2021 прибыль банковского сектора превысила 30 млрд грн

18:59 02 августа Киев, Украина

За первые 6 месяцев 2021 платежеспособные украинские банки получили 30,1 миллиарда гривен чистой прибыли , что на 26% больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка

"В январе-июне 2021 года платежеспособные банки получили 30,1 млрд грн чистой прибыли, что на 26% больше, чем за аналогичный период в прошлом году - 23,8 млрд грн", - говорится в сообщении.

Рентабельность капитала сектора выросла до 29% по сравнению с 23% в I полугодии 2020 года. Во втором квартале 2021 года финансовый результат банков составил 19,1 млрд грн. Это в 2,5 раза больше, если сравнить со ІІ кварталом 2020 года.



В Нацбанке отмечают, что в значительной мере этому способствовало сокращение отчислений в резервы: за первое полугодие они сократились в среднем на около 70% р/р, отчисления в резервы под кредиты - более чем на 40% р/р и вернулись к докризисному уровню. Банки быстро адаптировались к работе в условиях карантина, сохранили высокую операционную эффективность, существенно увеличили чистые процентные и комиссионные доходы по сравнению с кризисным 2020 годом.



Чистый процентный и комиссионные доходы росли темпами около 30% в годовом измерении благодаря удешевлению стоимости ресурсов, восстановлению потребительского кредитования и росту объемов безналичных операций с населением. В то же время в целом операционные доходы банков за шесть месяцев текущего года уменьшились на 2%, расходы - выросли на 12%. Основная причина снижения доходов - переоценка индексированных ценных бумаг, которая в прошлом году увеличивала прибыль, а в этом году - уменьшала. Полученные доходы с запасом покрывают операционные расходы и отчисления в резервы под кредитные риски.



По состоянию на 1 июля 2021 года из 73 платежеспособных финансовых учреждений 63 финучреждения были прибыльными и получили чистую прибыль 30,3 млрд грн, что перекрыло убытки 10 банков на общую сумму 0,2 млрд грн.