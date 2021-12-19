За 9 месяцев 2021 года товарооборот между Украиной и Польшей превысил 7,5 млрд долларов

17:43 13 Декабрь Киев, Украина

Глава Национального трехстороннего социально-экономического совета, президент УСПП Анатолий Кинах принял участие в конференции «5 лет экономического сотрудничества ЕС-Украина в свете соглашения DCFTA».

Организатором мероприятия выступила Польско-украинская хозяйственная палата.

По результатам 2020 года удельный вес торговли товарами и услугами из ЕС составил 40,7% общего объема торговли Украины.

За 9 месяцев 2021 г. – 39,9%.

Украина экспортирует черные металлы, электрические машины и оборудование, масло, зерновые культуры, мебель, изделия из древесины. Зато закупает у европартнеров средства наземного транспорта, электронику, фармацевтическую продукцию, ядерные реакторы и котлы, химию.

Что касается Польши, то последняя является вторым крупнейшим в мире (после Китая) торговым партнером и экспортным рынком Украины. За 9 месяцев текущего года товарооборот с поляками превысил 7,5 млрд. дол. США.

На территории Польши действует более 20 тысяч компаний, где, по крайней мере, одним из совладельцев/акционеров является гражданин Украины или украинское юридическое лицо. Для сравнения – компаний с немецким капиталом около 7,8 тыс., а количество компаний с голландским, китайским, белорусским или другим капиталом – от нескольких сотен до 3-4 тыс.

О дальнейших перспективах наращивания экономического сотрудничества Украина-ЕС говорили депутат Европарламента, проф.Марек Белька, директор Генерального директората по торговле Еврокомиссии Леон Дельво, торговый представитель Украины Тарас Качка, вице-министр, министерство инфраструктуры Польши Рафал Вебер.

По мнению президента УСПП, Украина должна имплементировать европейские реформы и фокусироваться на собственном развитии.