За 10-месячный период дефицит госбюджета составил почти 55 млрд гривен

18:33 26 Ноябрь Киев, Украина

Данные Государственной казначейской службы свидетельствуют о том, что дефицит госбюджета за 10 месяц – октябрь составляет сумму в размере 14,64 миллиарда гривен. В целом за период с января по октябрь (включительно) дефицит достиг 54,43 миллиарда гривен.

В общем фонде свели дефицит до 14,26 миллиарда гривен за октябрь, а за 10-месячный период он составил 54,84 миллиарда гривен.

В Государственном казначействе отмечают, что заимствования за весь период (10 месяцев) достигли 413,7 млрд грн, из которых на внешние приходится 129 млрд грн. В октябре заимствования составляли 43 миллиарда гривен, а внешних – 20,8 миллиарда гривен.



Погашение в свою очередь за 10 месяцев достигло около 392 миллиардов гривен, из которых 93,7 миллиарда гривен – по внешним обязательствам. За октябрь погасили 34 миллиарда гривен, в том числе внешние – 5,4 миллиарда гривен.

Приватизация не оправдала планов и ожиданий. В начале года рассчитывали на доходы от нее в размере 12 миллиардов гривен, а по факту по состоянию на октябрь 2021 года она составляла всего 20,9 миллиарда гривен.

Таким образом, госбюджет за период 10 месяцев 2021 года получил 1,15 триллиона гривен доходов, из которых 1,02 по общему фонду. Расходы превысили доходы, составив сумму 1,46 триллиона гривен с включенными 1,25 триллиона гривен по общему фонду.