За 1 гектар утраченных посевов фермеры получат 4700 грн - Шмыгаль

Кабмин утвердил новую программу господдержки, согласно которой, фермеры, потерявшие деньги из-за погодных условий, получать компенсацию.
Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Так, за каждый гектар утраченных посевов теперь будут выплачивать 4 тысячи 700 гривен. Однако в условиях возмещения есть определенные ограничения.
Так, за каждый гектар утраченных посевов теперь будут выплачивать 4 тысячи 700 гривен. Однако в условиях возмещения есть определенные ограничения.
В то же время возмещение нельзя будет получить на более чем 50 гектаров одного хозяйства – то есть максимальная помощь составит 235 тысяч гривен.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии