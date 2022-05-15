За 1 гектар утраченных посевов фермеры получат 4700 грн - Шмыгаль

17:12 11 августа Киев, Украина

Кабмин утвердил новую программу господдержки, согласно которой, фермеры, потерявшие деньги из-за погодных условий, получать компенсацию.





Так, за каждый Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль Так, за каждый гектар утраченных посевов теперь будут выплачивать 4 тысячи 700 гривен. Однако в условиях возмещения есть определенные ограничения.

"Правительство утвердило порядок возмещения средств, выплачиваемых фермерам, потерявшим свои посевы. За 1 гектар полностью утраченных посевов будем выплачивать 4700 грн", – написал Шмигаль.

В то же время возмещение нельзя будет получить на более чем 50 гектаров одного хозяйства – то есть максимальная помощь составит 235 тысяч гривен.



