Южная Корея присоединится к санкциям против России, но не будет вводить свои собственные

В пятницу официальные лица Южной Кореи подтвердили, что они будут применять санкции США и Европы, которые были введены на этой неделе в ответ на вторжение России в Украину, но Сеул не будет вводить свои собственные.
Полупроводники, электроника и автомобили, основные статьи экспорта Южной Кореи в Россию, могут быть затронуты последними экспортными ограничениями, объявленными Министерством торговли США. Они потребуют, чтобы компании, использующие американские технологии в таких продуктах, как полупроводники, компьютеры и детали для самолетов, получали одобрение Вашингтона, прежде чем отправлять их в Россию.
Хотя несколько государств Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию и Австралию, объявили о своих собственных санкциях против России, Южная Корея заявила, что пока не планирует делать то же самое.
В среду официальный представитель президента, который говорил на условиях анонимности, сообщил журналистам, что на столе переговоров несколько вариантов, и что позиция Сеула может быть скорректирована в зависимости от продолжительности кризиса, его направления и реакции других стран.
Позиция Сеула отличается от позиции Японии, которая в пятницу расширила свои санкции, включив в них полупроводники и другие высокотехнологичные товары, а также заморозила активы российских банков. Ранее она запретил выдачу новых разрешений на въезд лицам из так называемых Донецкой и Луганской народных республик после того, как президент России Владимир Путин принял решение признать эти территории.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу охарактеризовал российское вторжение как «одностороннюю попытку изменить статус-кво... с последствиями для международного порядка не только в Европе, но и в Азии и за ее пределами».
Реакция Южной Кореи до сих пор в основном была направлена внутрь себя — создание правительственной целевой группы с пострадавшими предприятиями, а также круглосуточный мониторинг глобальных рисков, таких как цены на нефть и природный газ.
Мун призвал к полному использованию нынешних атомных электростанций на совещании по проверке цепочки поставок энергии в пятницу, что ознаменовало явный отход от характерной политики его администрации по поэтапному отказу от атомной энергии. Ожидается, что глобальные потоки СПГ будут нарушены кризисом, разворачивающимся в Украине.
Согласно данным Корейской международной торговой ассоциации за 2021 год, Россия является 10-м по величине торговым партнером Южной Кореи, на ее долю приходится 1,6% экспорта Южной Кореи и 2,8% ее импорта.
Масштаб может меркнуть по сравнению с Китаем и Соединенными Штатами, двумя главными торговыми партнерами Сеула, но отношения с Россией обладают потенциалом роста и богатой дружественной историей, по словам профессора международных отношений Ан Се Хёна из Сеульского университета.
Позиция Сеула отличается от позиции Японии, которая в пятницу расширила свои санкции, включив в них полупроводники и другие высокотехнологичные товары, а также заморозила активы российских банков. Ранее она запретил выдачу новых разрешений на въезд лицам из так называемых Донецкой и Луганской народных республик после того, как президент России Владимир Путин принял решение признать эти территории.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу охарактеризовал российское вторжение как «одностороннюю попытку изменить статус-кво... с последствиями для международного порядка не только в Европе, но и в Азии и за ее пределами».
Реакция Южной Кореи до сих пор в основном была направлена внутрь себя — создание правительственной целевой группы с пострадавшими предприятиями, а также круглосуточный мониторинг глобальных рисков, таких как цены на нефть и природный газ.
Мун призвал к полному использованию нынешних атомных электростанций на совещании по проверке цепочки поставок энергии в пятницу, что ознаменовало явный отход от характерной политики его администрации по поэтапному отказу от атомной энергии. Ожидается, что глобальные потоки СПГ будут нарушены кризисом, разворачивающимся в Украине.
Согласно данным Корейской международной торговой ассоциации за 2021 год, Россия является 10-м по величине торговым партнером Южной Кореи, на ее долю приходится 1,6% экспорта Южной Кореи и 2,8% ее импорта.
Масштаб может меркнуть по сравнению с Китаем и Соединенными Штатами, двумя главными торговыми партнерами Сеула, но отношения с Россией обладают потенциалом роста и богатой дружественной историей, по словам профессора международных отношений Ан Се Хёна из Сеульского университета.
Для Южной Кореи Россия имеет значение не только в прошлом, но и в будущем.
Два главных кандидата в президенты Южной Кореи, которые ведут напряженную гонку за 12 дней до голосования, в четверг осудили Россию.
В то время как лидер от либералов, бывший губернатор провинции Ли Чжэ Мён, заявил, что ситуация в Украине свидетельствует о важности сохранения мира, ведущий кандидат от консерваторов, бывший генеральный прокурор Юн Сок Юль, пошел еще дальше.
В своем заявлении Юн отметил ситуацию, в которой оказался президент Украины Владимир Зеленский, который безуспешно обращался за международной помощью.
В то время как лидер от либералов, бывший губернатор провинции Ли Чжэ Мён, заявил, что ситуация в Украине свидетельствует о важности сохранения мира, ведущий кандидат от консерваторов, бывший генеральный прокурор Юн Сок Юль, пошел еще дальше.
В своем заявлении Юн отметил ситуацию, в которой оказался президент Украины Владимир Зеленский, который безуспешно обращался за международной помощью.
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