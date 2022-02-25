Южная Корея присоединится к санкциям против России, но не будет вводить свои собственные

21:59 25 Февраль Киев, Украина

В пятницу официальные лица Южной Кореи подтвердили, что они будут применять санкции США и Европы, которые были введены на этой неделе в ответ на вторжение России в Украину, но Сеул не будет вводить свои собственные. 
«Как ответственный член международного сообщества, корейское правительство поддержит и присоединится к [его] усилиям, включая экономические санкции, по сдерживанию вооруженного вторжения [России] и мирному урегулированию ситуации», — говорится в сообщении министерства иностранных дел в пятницу в Twitter. Это перекликается с замечаниями, сделанными днем ранее президентом Мун Чжэ Ином, который выступал за решение проблемы путем диалога и переговоров, а не войны.
Полупроводники, электроника и автомобили, основные статьи экспорта Южной Кореи в Россию, могут быть затронуты последними экспортными ограничениями, объявленными Министерством торговли США. Они потребуют, чтобы компании, использующие американские технологии в таких продуктах, как полупроводники, компьютеры и детали для самолетов, получали одобрение Вашингтона, прежде чем отправлять их в Россию.
«Благодаря нашим действиям и действиям наших союзников и партнеров, по нашим оценкам, мы сократим более половины российского импорта высоких технологий», — заявил в четверг президент США Джо Байден, объявляя о новых ограничениях.
Хотя несколько государств Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию и Австралию, объявили о своих собственных санкциях против России, Южная Корея заявила, что пока не планирует делать то же самое.
«Мы, естественно, будем соблюдать санкции, поскольку они введены США и европейскими странами, но мы также должны иметь в виду, что наши торговые отношения с Россией растут», — заявил пресс-секретарь президента Пак Су Хён в радиоинтервью в пятницу.
В среду официальный представитель президента, который говорил на условиях анонимности, сообщил журналистам, что на столе переговоров несколько вариантов, и что позиция Сеула может быть скорректирована в зависимости от продолжительности кризиса, его направления и реакции других стран.

Позиция Сеула отличается от позиции Японии, которая в пятницу расширила свои санкции, включив в них полупроводники и другие высокотехнологичные товары, а также заморозила активы российских банков. Ранее она запретил выдачу новых разрешений на въезд лицам из так называемых Донецкой и Луганской народных республик после того, как президент России Владимир Путин принял решение признать эти территории.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу охарактеризовал российское вторжение как «одностороннюю попытку изменить статус-кво... с последствиями для международного порядка не только в Европе, но и в Азии и за ее пределами».

Реакция Южной Кореи до сих пор в основном была направлена внутрь себя — создание правительственной целевой группы с пострадавшими предприятиями, а также круглосуточный мониторинг глобальных рисков, таких как цены на нефть и природный газ.

Мун призвал к полному использованию нынешних атомных электростанций на совещании по проверке цепочки поставок энергии в пятницу, что ознаменовало явный отход от характерной политики его администрации по поэтапному отказу от атомной энергии. Ожидается, что глобальные потоки СПГ будут нарушены кризисом, разворачивающимся в Украине.

Согласно данным Корейской международной торговой ассоциации за 2021 год, Россия является 10-м по величине торговым партнером Южной Кореи, на ее долю приходится 1,6% экспорта Южной Кореи и 2,8% ее импорта.

Масштаб может меркнуть по сравнению с Китаем и Соединенными Штатами, двумя главными торговыми партнерами Сеула, но отношения с Россией обладают потенциалом роста и богатой дружественной историей, по словам профессора международных отношений Ан Се Хёна из Сеульского университета.
«Россия сыграла важную роль в присоединении Южной Кореи к Организации Объединенных Наций в 1991 году, — сказал Ан. —  «И в отличие от характера отношений России с Японией со времен холодной войны, которые сродни отношениям врагов, отношения Южной Кореи с Россией были отношениями стратегического сотрудничества».
Для Южной Кореи Россия имеет значение не только в прошлом, но и в будущем.
«Поскольку наша торговая зависимость от Китая очень высока, Россия предлагает альтернативу диверсификации; она также может служить трамплином для выхода на европейский рынок», — сказал Ан. По его словам, Россия также является одной из немногих стран, поддерживающих воссоединение двух Корей.
Два главных кандидата в президенты Южной Кореи, которые ведут напряженную гонку за 12 дней до голосования, в четверг осудили Россию.

В то время как лидер от либералов, бывший губернатор провинции Ли Чжэ Мён, заявил, что ситуация в Украине свидетельствует о важности сохранения мира, ведущий кандидат от консерваторов, бывший генеральный прокурор Юн Сок Юль, пошел еще дальше.

В своем заявлении Юн отметил ситуацию, в которой оказался президент Украины Владимир Зеленский, который безуспешно обращался за международной помощью.
«Как страна, окруженная мировыми державами, мы должны извлечь для себя урок, подчеркнув, что Украина отказалась от своего ядерного арсенала в 1994 году в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и России в соответствии с Будапештским меморандумом. Меморандумы между странами могут стать просто клочками бумаги под тяжестью политики великих держав», — сказал Юн 
 