Южная Корея присоединится к санкциям против России, но не будет вводить свои собственные

21:59 25 Февраль Киев, Украина

В пятницу официальные лица Южной Кореи подтвердили, что они будут применять санкции США и Европы, которые были введены на этой неделе в ответ на вторжение России в Украину, но Сеул не будет вводить свои собственные.

«Как ответственный член международного сообщества, корейское правительство поддержит и присоединится к [его] усилиям, включая экономические санкции, по сдерживанию вооруженного вторжения [России] и мирному урегулированию ситуации», — говорится в сообщении министерства иностранных дел в пятницу в Twitter. Это перекликается с замечаниями, сделанными днем ранее президентом Мун Чжэ Ином, который выступал за решение проблемы путем диалога и переговоров, а не войны.

Полупроводники, электроника и автомобили, основные статьи экспорта Южной Кореи в Россию, могут быть затронуты последними экспортными ограничениями, объявленными Министерством торговли США. Они потребуют, чтобы компании, использующие американские технологии в таких продуктах, как полупроводники, компьютеры и детали для самолетов, получали одобрение Вашингтона, прежде чем отправлять их в Россию.

«Благодаря нашим действиям и действиям наших союзников и партнеров, по нашим оценкам, мы сократим более половины российского импорта высоких технологий», — заявил в четверг президент США Джо Байден, объявляя о новых ограничениях.

Хотя несколько государств Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию и Австралию, объявили о своих собственных санкциях против России, Южная Корея заявила, что пока не планирует делать то же самое.

«Мы, естественно, будем соблюдать санкции, поскольку они введены США и европейскими странами, но мы также должны иметь в виду, что наши торговые отношения с Россией растут», — заявил пресс-секретарь президента Пак Су Хён в радиоинтервью в пятницу.

В среду официальный представитель президента, который говорил на условиях анонимности, сообщил журналистам, что на столе переговоров несколько вариантов, и что позиция Сеула может быть скорректирована в зависимости от продолжительности кризиса, его направления и реакции других стран.



Позиция Сеула отличается от позиции Японии, которая в пятницу расширила свои санкции, включив в них полупроводники и другие высокотехнологичные товары, а также заморозила активы российских банков. Ранее она запретил выдачу новых разрешений на въезд лицам из так называемых Донецкой и Луганской народных республик после того, как президент России Владимир Путин принял решение признать эти территории.



Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу охарактеризовал российское вторжение как «одностороннюю попытку изменить статус-кво... с последствиями для международного порядка не только в Европе, но и в Азии и за ее пределами».



Реакция Южной Кореи до сих пор в основном была направлена внутрь себя — создание правительственной целевой группы с пострадавшими предприятиями, а также круглосуточный мониторинг глобальных рисков, таких как цены на нефть и природный газ.



Мун призвал к полному использованию нынешних атомных электростанций на совещании по проверке цепочки поставок энергии в пятницу, что ознаменовало явный отход от характерной политики его администрации по поэтапному отказу от атомной энергии. Ожидается, что глобальные потоки СПГ будут нарушены кризисом, разворачивающимся в Украине.



Согласно данным Корейской международной торговой ассоциации за 2021 год, Россия является 10-м по величине торговым партнером Южной Кореи, на ее долю приходится 1,6% экспорта Южной Кореи и 2,8% ее импорта.



Масштаб может меркнуть по сравнению с Китаем и Соединенными Штатами, двумя главными торговыми партнерами Сеула, но отношения с Россией обладают потенциалом роста и богатой дружественной историей, по словам профессора международных отношений Ан Се Хёна из Сеульского университета.

«Россия сыграла важную роль в присоединении Южной Кореи к Организации Объединенных Наций в 1991 году, — сказал Ан. — «И в отличие от характера отношений России с Японией со времен холодной войны, которые сродни отношениям врагов, отношения Южной Кореи с Россией были отношениями стратегического сотрудничества».

Для Южной Кореи Россия имеет значение не только в прошлом, но и в будущем.

«Поскольку наша торговая зависимость от Китая очень высока, Россия предлагает альтернативу диверсификации; она также может служить трамплином для выхода на европейский рынок», — сказал Ан. По его словам, Россия также является одной из немногих стран, поддерживающих воссоединение двух Корей.

Два главных кандидата в президенты Южной Кореи, которые ведут напряженную гонку за 12 дней до голосования, в четверг осудили Россию.



В то время как лидер от либералов, бывший губернатор провинции Ли Чжэ Мён, заявил, что ситуация в Украине свидетельствует о важности сохранения мира, ведущий кандидат от консерваторов, бывший генеральный прокурор Юн Сок Юль, пошел еще дальше.



В своем заявлении Юн отметил ситуацию, в которой оказался президент Украины Владимир Зеленский, который безуспешно обращался за международной помощью.