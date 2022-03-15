Ювелирные изделия подорожают - причина

Министерство финансов Украины выдвинуло предложение о налогообложении драгоценных металлов. Нововведения, которое содержится в законопроекте №5600, заставит отечественных ювелиров платить на 20% больше за золотые, платиновые и серебряные банковские слитки. А это, безусловно, приведет к удорожанию ювелирных украшений на украинском рынке.

Предприниматели, занимающиеся изготовлением и продажей ювелирных изделий, потеряют всякий выгоду по приобретению сырья у финучреждений. Не говоря уже о гражданах, которые привыкли хранить свои сбережения в драгоценных металлах.

Какие металлы не будут облагаться налогом?

НДС придется платить не за все драгоценные металлы. Законодательные органы четко разграничили понятия банковского и инвестиционного золота. Напомним, что к инвестиционным металлам относятся пластины, а также слитки 995 пробы. К этой же категории входят и монеты 900 пробы и выше.

И в случае принятия закона около 80% ювелирных предприятий, для которых основным поставщиком металла является именно банк, вынуждены будут смириться с 20% подорожанием сырья.

Закон об обременении НДС драгоценных металлов может в результате заставить предпринимателей отказаться от производства отечественных украшений и переключиться на импорт готовых изделий из Таиланда и Турции.

Не последним вариантом является, и закупка металлов на «черном рынке», на которую в отчаянии могут согласиться украинские компании. Хотя таким образом мелкие игроки отечественного ювелирного рынка рискуют натолкнуться на подделку.