Япония поможет Украине деньгами

Кабинет Министров Украины рассказал о помощи Японии, которую ждет правительство. В 2021 году от дружеской страны Украины рассчитывает получить около 4,5 млн долларов. Деньги будут направлены на восстановление Донбасса и решения вопросов на востоке нашей страны.

solid #67d5e6; overflow: hidden;"> «Речь идет о предоставлении медицинской гуманитарной помощи Украине, помощи громадам для уменьшения влияния COVID-19 в Донецкой и Луганской областях, гуманитарной помощи и защиты внутренне перемещенных лиц и людей, проживающих вблизи линии разграничения на подконтрольных правительству территориях Украины, а также на проведение неотложных реабилитационных мероприятий и помощи при чрезвычайных ситуациях в Украине», — говорится в заявлении правительства.

Помощь будет внедряться через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международную организацию миграции, Управление ООН по обслуживанию проектов и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников поблагодарил правительство Японии и международных партнеров Украины МККК и ООН за поддержку.

«То, что правительство Японии и наши международные партнеры делают сегодня — это для людей, ради людей и о людях, и мы будем работать в партнерстве с вами, чтобы обеспечить нормальную человеческую жизнь для всех, кто сегодня находится в зоне этой войны», — сказал он.

Он напомнил, что Япония совместно с ООН и МККК уже реализует ряд важных проектов: в Донецкой и Луганской областях было восстановлено более 400 домов, пострадавших от боевых действий.

«Были реализованы проекты в сфере образования молодежи и развития общин, оказана неотложная помощь в рамках системы здравоохранения военнослужащих в Украине и тому подобное», — отметил Резников.

В свою очередь, посол Японии в Украине Такаши Кура сообщил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также стратегического направления Украины относительно европейской интеграции и евроатлантического альянса.