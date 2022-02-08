Япония поможет Украине деньгами

Кабинет Министров Украины рассказал о помощи Японии, которую ждет правительство. В 2021 году от дружеской страны Украины рассчитывает получить около 4,5 млн долларов. Деньги будут направлены на восстановление Донбасса и решения вопросов на востоке нашей страны.
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«Речь идет о предоставлении медицинской гуманитарной помощи Украине, помощи громадам для уменьшения влияния COVID-19 в Донецкой и Луганской областях, гуманитарной помощи и защиты внутренне перемещенных лиц и людей, проживающих вблизи линии разграничения на подконтрольных правительству территориях Украины, а также на проведение неотложных реабилитационных мероприятий и помощи при чрезвычайных ситуациях в Украине», — говорится в заявлении правительства.
Помощь будет внедряться через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международную организацию миграции, Управление ООН по обслуживанию проектов и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).
В свою очередь, вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников поблагодарил правительство Японии и международных партнеров Украины МККК и ООН за поддержку.
Он напомнил, что Япония совместно с ООН и МККК уже реализует ряд важных проектов: в Донецкой и Луганской областях было восстановлено более 400 домов, пострадавших от боевых действий.
В свою очередь, посол Японии в Украине Такаши Кура сообщил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также стратегического направления Украины относительно европейской интеграции и евроатлантического альянса.
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