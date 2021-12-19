Япония планирует потратить рекордную сумму на оборону

Япония решила увеличить расходы на оборонный сектор до рекордных 30 триллионов иен (около $263 млрд). Это 6 триллионов иен в год.
Если такой бюджет одобрят, то расходы на оборонку с 2023 по 2027 год превысят лимит в 1% от ВВП, который власти пытались соблюдать с 1976 года. Текущий среднесрочный оборонный план (с 2019 по 2023 год) предусматривает расходы в размере 27,5 трлн иен на 5 лет.
Оборонная программа правительства является частью стратегии Японии по укреплению отношений с США в условиях военной экспансии Китая.
Япония решила пересмотреть бюджет после совместного заявления, опубликованного тогдашним премьер-министром Йошихидэ Сугой и президентом США Джо Байденом в апреле 2021 года. Тогда Япония обязалась укреплять свой оборонный потенциал в рамках обновленных условий сотрудничества Японии и США.
Средства на оборону преимущественно используют для покупки нового оборудования, размещения войск на юго-западных островах вблизи Китая и Тайваня, а также для усиления противоракетной обороны. Правительство страны планирует приобрести морской патрульный самолет P1 и транспортный самолет C2. Средства также будут направлены на разработку истребителей следующего поколения, которые начнут производить примерно в 2035 году.
Расходы охватят и «новые сферы» оборонной отрасли. Япония будет инвестировать в спутники, которые могут обнаруживать запуски ракет из космоса и в исследование технологий для борьбы с кибератаками. США, Китай и другие страны уже выделяют большие суммы денег на эти направления.
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