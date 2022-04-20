Япония официально отзывает у РФ торговый статус «любимой нации»

18:00 20 апреля Киев, Украина

Парламент Японии принял в среду на пленарном заседании верхней палаты законопроект, который вносит поправки в закон о тарифах, позволяя официально аннулировать торговый статус «любимой нации» РФ из-за ее вторжения в Украину, поскольку Токио усиливает санкции на фоне разоблачений зверств российских военных против мирных жителей.



Лишение РФ этого статуса является еще одним шагом Японии против Москвы и частью списка санкционных мер, объявленных премьер-министром Фумио Кисида.





Вступление в силу законопроекта приведет к повышению тарифов на весь импорт из РФ, что позволит Токио вводить более высокие пошлины на товары.