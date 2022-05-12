Взлет цен на тарифы и продукты: в Госстате рассказали, что подорожало больше всего

20:52 09 августа Киев, Украина

По данным Госстата, за год в Украине существенно подорожали коммунальные тарифы на воду, электроэнергию, газ и ряд продуктов. 
 
Об этом на своем официальном сайте сообщила Государственная служба статистики.

Какие продукты подорожали в Украине и на сколько:
  • За год сахар вырос в своей цене на 83,5%;
  • Масло подорожало на 79%;
  • Цена на яйца выросла на 33%;
  • Хлеб за год стал дороже на 16%;
  • Мясо подорожало на 11,1%;
  • Макароны стали стоить на 9,3% больше.
В то же время стало известно и о позитивных тенденциях в украинской экономике. Овощи подешевели на 2,7%, а фрукты - на 12,2%.

Кроме продуктов, в годовом выражении сильно подорожали такие позиции: коммунальные тарифы на воду, электроэнергию и газ, цены на жилье и топливо. Все это подорожало в основном из-за роста цены на природный газ (на 164,5%) и на электроэнергию - на 36,6%.

Цены на транспорт выросли на 11,9% в первую очередь вследствие подорожания топлива и масел на 33,8%, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте вырос на 9,4%. Также на 12% подорожал автодорожный транспорт.