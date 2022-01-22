Выведенные из обращения монеты Нацбанк Украины продаст на аукционе

10:23 08 Май Киев, Украина

Как известно, за последнее время Национальный банк Украины вывел из обращения большой объем монет. В хранилищах банков эти монеты содержать бессмысленно. Поэтому НБУ выставляет на продажу на аукционе лом выведенных из обращения монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25 копеек общим весом около 45,8 тонны. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Такой объем был накоплен в 2020–2021 годах в связи с изъятием из обращения монет мелких номиналов.

Аукцион лома утилизированных монет будет проведен в четвертый раз. Он состоится 21 мая в электронном формате на площадке zakupki.prom.ua.

"Изношенные монеты и монеты, в отношении которых Национальный банк принял решение об изъятии их из обращения (номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек), утилизируются Национальным банком по мере их накопления. Утилизация происходит на банкнотно-монетном дворе НБУ путем уничтожения на них мотивов изображений на специальном оборудовании, а лом отчуждается в ходе аукционов, преимущественно металл идет на переплавку", – сообщил в пресс-службе.

Обновление банкнотно-монетного ряда гривны началось в 2014 году. Номинальный ряд гривны сократится до 12: в нем останется шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

1 октября 2019 года Национальный банк начал изымать из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. С 1 октября 2020 года перестали быть платежным средством в Украине монеты номиналом 25 копеек.