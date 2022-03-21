Выведенные из оборота монеты продадут на аукционе НБУ

Пресс-служба Национального банка Украины опубликовала информацию о готовящихся аукционах ведомства. Лотами станут монеты, выведенные из оборота страны. Лом монет номиналами от 1 до 50 копеек имеет общий вес 45,8 тонн.

"Такой объем, накопленный за 2020-2021 годы связан с изъятием из обращения монет мелких номиналов", – пишут в сообщении.

Напомним, что изношенные монеты и монеты, в отношении которых Национальный банк принял решение об изъятии их из обращения (номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек), утилизируются Национальным банком по мере их накопления.

"Утилизация монет происходит на банкнотно-монетном дворе НБУ путем уничтожения на них мотивов изображений на специальном оборудовании, а лом уходит в ходе аукционов (преимущественно металл идет на переплавку)", – добавляют в Нацбанке.

Аукцион пройдет 30 июня.