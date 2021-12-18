Валовой внутренний продукт Украины пока не восстановился до уровня 2019: Минэкономики ухудшило прогноз его роста до 3%. Хотя раньше говорилось о 4.6%. Все это противоречит заявлениям чиновников, что самый высокий долларовый ВВП за всю историю независимости – $190 млрд – это однозначно «победа».
Об этом заявили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.
Такому значению ВВП в долларовом эквиваленте способствовала еще и выгодная конъюнктура на сырьевых рынках, традиционным игроком которых Украина, а также искусственная ревальвация гривны к доллару. Однако уже сейчас национальная валюта медленно теряет цены. Причиной тому как нестабильность украинских акций на фондовых рынках из-за угрозы эскалации агрессии России, так и потребность закупать по аномальным ценам энергоносители. Эти расчеты производятся в иностранной валюте, поэтому ее отток из Украины достаточно мощный.
Есть, правда, стабильный источник поступлений – переводы трудовых мигрантов. Они за 10 месяцев текущего года уже составили $12 млрд. или 6,3% ВВП. Также это в 17 раз больше, чем очередной транш от МВФ ($700 млн).
Есть, правда, стабильный источник поступлений – переводы трудовых мигрантов. Они за 10 месяцев текущего года уже составили $12 млрд. или 6,3% ВВП. Также это в 17 раз больше, чем очередной транш от МВФ ($700 млн).
Предприниматели обращают внимание, что отмеченная в выступлении Президента в Верховной Раде средняя ставка кредитов для бизнеса на уровне 9,7% является очень условным показателем.
Значительное внимание следует уделить формированию благоприятного инвестиционного климата в Украине. Подавляющая часть иностранных капиталовложений – это реинвестирование. В 2021 году инвестиции прямых инвесторов в предприятия прямого инвестирования в Украине составили всего $744 млн.
Это небольшой показатель для экономики такого размера как украинская. К тому же Украина занимает только 58 место из 109 мирового рейтинга инвестиционной привлекательности Global Foreign Direct Investment Country Attractiveness Index . Уступаем 26 пунктам соседней Польши и 13 – Румынии.
Деловые организации настаивают, чтобы эти и другие инициативы были согласованы с государственным бюджетом на 2022 год. Иначе работа в данных направлениях будет спорадической. Также важно, чтобы правительство наконец приняло и подало на рассмотрение Совета Программу деятельности КМУ. Ведь законодательные инициативы Кабмина в среднем на 80% не поддерживаются в парламенте. Должен быть утвержден и согласован всеми органами власти план действий в экономике на следующий год.
Это небольшой показатель для экономики такого размера как украинская. К тому же Украина занимает только 58 место из 109 мирового рейтинга инвестиционной привлекательности Global Foreign Direct Investment Country Attractiveness Index . Уступаем 26 пунктам соседней Польши и 13 – Румынии.
Деловые организации настаивают, чтобы эти и другие инициативы были согласованы с государственным бюджетом на 2022 год. Иначе работа в данных направлениях будет спорадической. Также важно, чтобы правительство наконец приняло и подало на рассмотрение Совета Программу деятельности КМУ. Ведь законодательные инициативы Кабмина в среднем на 80% не поддерживаются в парламенте. Должен быть утвержден и согласован всеми органами власти план действий в экономике на следующий год.
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