18:12 06 Декабрь Киев, Украина

Валовой внутренний продукт Украины пока не восстановился до уровня 2019: Минэкономики ухудшило прогноз его роста до 3%. Хотя раньше говорилось о 4.6%. Все это противоречит заявлениям чиновников, что самый высокий долларовый ВВП за всю историю независимости – $190 млрд – это однозначно «победа».

Об этом заявили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.

«Реальное значение ВВП измеряется в гривне и учитывает индекс цен в экономике. Имея потребительскую инфляцию на уровне 10,9% и беспрецедентную в промышленности – 57%, можем ли мы говорить о стабильном росте? Очевидно, что нет», – прокомментировал президент УСПП Анатолий Кинах.

Такому значению ВВП в долларовом эквиваленте способствовала еще и выгодная конъюнктура на сырьевых рынках, традиционным игроком которых Украина, а также искусственная ревальвация гривны к доллару. Однако уже сейчас национальная валюта медленно теряет цены. Причиной тому как нестабильность украинских акций на фондовых рынках из-за угрозы эскалации агрессии России, так и потребность закупать по аномальным ценам энергоносители. Эти расчеты производятся в иностранной валюте, поэтому ее отток из Украины достаточно мощный.



Есть, правда, стабильный источник поступлений – переводы трудовых мигрантов. Они за 10 месяцев текущего года уже составили $12 млрд. или 6,3% ВВП. Также это в 17 раз больше, чем очередной транш от МВФ ($700 млн).

«Мы ожидаем от правительства реальной оценки ситуации, ведь только на основе прозрачного анализа можно принять действительно эффективные решения. Очевидно, что реальный сектор экономики нуждается в финансовых и нефинансовых инструментах поддержки. Речь идет о масштабировании программы «Доступные кредиты 5-7-9» с дальнейшим снижением ставки, что сделает займы действительно доступными и антикризисными. Также ряд отраслей промышленности находится под давлением тарифов на энергоносители. Химпром, агропереработка, тепличное хозяйство и т.д. – критически важно получить от государства кредит/дотации и т.д. Эти предложения мы уже направляли в Кабмин», – подчеркнул президент УСПП.

Предприниматели обращают внимание, что отмеченная в выступлении Президента в Верховной Раде средняя ставка кредитов для бизнеса на уровне 9,7% является очень условным показателем.

«Какая-то небольшая компания смогла стать участником программы и получила 5% процентной ставки, какая-то нет – и вынуждена взять кредит в коммерческом банке под 14-16%. Только 8,8 млрд. грн. средств, выданных в рамках данной программы, пошли на инвестирование и развитие Остальные заемщики закрывали таким образом старые долги и проблемы. Именно поэтому мы предлагаем сделать кредитование более доступным широкому кругу предпринимателей и промышленников с тем, чтобы капитальные инвестиции и модернизация стали обычным явлением каждого производителя», - отметили в УСПП.

Значительное внимание следует уделить формированию благоприятного инвестиционного климата в Украине. Подавляющая часть иностранных капиталовложений – это реинвестирование. В 2021 году инвестиции прямых инвесторов в предприятия прямого инвестирования в Украине составили всего $744 млн.



Это небольшой показатель для экономики такого размера как украинская. К тому же Украина занимает только 58 место из 109 мирового рейтинга инвестиционной привлекательности Global Foreign Direct Investment Country Attractiveness Index . Уступаем 26 пунктам соседней Польши и 13 – Румынии.



Деловые организации настаивают, чтобы эти и другие инициативы были согласованы с государственным бюджетом на 2022 год. Иначе работа в данных направлениях будет спорадической. Также важно, чтобы правительство наконец приняло и подало на рассмотрение Совета Программу деятельности КМУ. Ведь законодательные инициативы Кабмина в среднем на 80% не поддерживаются в парламенте. Должен быть утвержден и согласован всеми органами власти план действий в экономике на следующий год.