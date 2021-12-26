Высокие ставки по ипотеке стопорят развитие: Парцхаладзе

Высокие ставки на ипотеку в Украине – одна из основных причин отсутствия развития этого рынка. Эксперты считают, что при уменьшении ставки до 10% строительство и уровень развития рынка недвижимости сможет вырасти на 30-40%.

Снижение ставки по ипотечным кредитам в Украине вдвое — до 9-10% годовых — позволит увеличить объемы строительных работ в стране на 30-40%, заявил президент Конфедерации застройщиков Украины Лев Парцхаладзе. Об этом Парцхаладзе сказал, выступая на форуме «Ипотека — инструмент быстрого развития экономики».

По его словам, высокая ставка по ипотеке в Украине — на уровне до 20% годовых — является ключевым сдерживающим фактором для развития ипотеки.



Для сравнения Парцхаладзе привел показатели ряда европейских стран. В частности, по его словам, в Дании средняя ставка ипотеки составляет 0,65% годовых, в Финляндии – 1,5%, во Франции – 1,7%, в Швейцарии – 1,75%, в Германии – 1,9%. «Только 13,5 тысяч соглашений ипотечного кредитования жилой недвижимости было подписано в Украине в 2019 году, а это 3-4% от соглашений на рынке жилой недвижимости», — отметил он.