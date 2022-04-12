Выплаты по безработице сократят - Кабмин

Согласно анализа экспертов, в Украине во время весеннего карантина примерно полмиллиона украинцев потеряли работы. Теперь аналитики отмечают, что осенний локдаун может увеличить эту цифру до 1 млн человек.

Кабинет Министров сократил на 706 млн грн расходы в 2020 году на Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, свидетельствуют утвержденные 16 ноября изменения в бюджет Фонда.

Согласно правительственному постановлению, доходы Фонда в 2020 году теперь определяются в размере 21,963 млрд грн, тогда как предыдущая редакция документа предусматривала 22,67 млрд грн.

Напомним, весенний карантин оставил без работы более полмиллиона украинцев. В то же время от осеннего локдауна потерять работу может миллион украинцев, занятых в малом бизнесе.