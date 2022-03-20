Выплаты по беременности и родам выросли - Фонд соцстраха

Фонд социального страхования Украины сообщил об увеличении пособия по беременности и родам. Цифры выросли на 14,5%, если сравнивать выплаты с первыми тремя кварталами 2019 года.
Он составил 280 грн за каждый день пребывания в отпуске по беременности и родам, который в общих случаях длится 126 календарных дней. По оперативным данным в течение трех кварталов Фонд выплатил пособий по беременности и родам на общую сумму 3,9 млрд гривен. Отметим, в январе–сентябре ФССУ финансировал заявления-расчеты на выплату указанных пособий, которые были поданы работодателями с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года.
Выплата пособий по временной потере трудоспособности и по беременности и родам осуществляется Фондом в оперативном режиме в течение одного рабочего дня.
Для получения пособия по беременности и родам за счет средств Фонда социального страхования Украины:
- передать работодателю полученный листок нетрудоспособности необходимо не позднее 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам;
- в случае работы по совместительству предоставляется копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы. Фонд перечисляет пособие на основании полученного от работодателя заявления-расчета.
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