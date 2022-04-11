Выплаты до 30 тысяч будут делать по упрощенной схеме

Операторы почтовой связи теперь будут выдавать социальные выплаты, пенсии и другие платежи по упрощенной схеме. Об этом заявила пресс-служба Национального банка Украины.

Регулятор 12 ноября принял постановление №145, изменив соответствующим образом положение об осуществлении учреждениями финмониторинга. 14 ноября оно вступило в силу.

Нацбанк определил, что при выплате соцпомощи на сумму от 5 тысяч до 30 тысяч грн почтовому оператору достаточно будет сверить паспортные данные получателя (а также документа его уполномоченного представителя, если за деньгами пришел он) с данными, указанными в документах о выплате или в бланке почтового перевода.

После сверки и клиент, и представитель почтового оператора должны поставить в документах свои подписи. НБУ отмечает, что это решение позволит операторам бесперебойно выплачивать пенсии и денежную помощь при отсутствии автоматизации в их отделениях. Напомним также, что в августе НБУ менял тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний.