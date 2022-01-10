Выплата социальной помощи: новые правила

14:23 09 Сентябрь Киев, Украина

Согласно новым правилам, малообеспеченные семьи в Украине могут рассчитывать на помощь от государства. Наши журналисты выясняли подробности законопроекта и размер социальных выплат.

В нашей стране малообеспеченные семьи могут рассчитывать на финансовую помощь от государства, для обеспечения минимального прожиточного минимума. В Украине такие выплаты называются государственной социальной помощью. Порядок выплаты пособия регулируется Законом Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» (далее Закон).

В Законе сказано, что государственная социальная помощь — это ежемесячная помощь, которая предоставляется малообеспеченным семьям в денежной форме и зависит от среднемесячного совокупного дохода членов семьи.

Размер помощи

Размер государственный социальной помощи определяется, как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным доходом. Для граждан, которые проживают в населенных пунктах со статусом «горный» размер помощи увеличивают на 20%.

Прожиточный минимум в Законе определяется, как сумма, необходимая, чтобы обеспечить человека или семью достаточным для поддержания здоровья количеством продуктов, минимальным набором непродовольственных товаров и услуг.

С 1 июля по 30 ноября 2020 года размер прожиточного минимума в Украине будет следующим (данные Закона Украины «О прожиточном минимуме»):

для детей до 6 лет — 1 859 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 2 318 грн;

для работоспособных лиц — 2 197 грн;

для лиц, которые потеряли работоспособность — 1 712 грн.

Государство полностью не покрывает величину прожиточного минимума граждан. Процентная доля гарантированного обеспечения устанавливается ежегодно при принятии бюджета. В Законе о Государственном бюджете Украины на 2020 год указано, что уровень обеспечения в текущем году будет следующим: