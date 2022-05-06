Выплата от государства в размере 8 000 гривен - подробности

Кабинет Министров планирует осуществить выплату финансовой помощи предпринимателям, которые вынуждены остановить свою деятельность в карантин или сократили длительность рабочего дня. Проект постановления направлен на согласование профсоюзов.

Порядок подготовлен во исполнение закона, принятого Верховной Радой 4 декабря (проект №4429).

Единовременная выплата осуществляется для сохранения рабочих мест с целью выплаты наемным работникам единовременной материальной помощи в размере до 8000 гривен.

Помощь субъектам хозяйствования выплачивается по заявлениям, полученным в 21 декабря 2020 включительно.

По расчетам Государственного центра занятости, численность работников, которым могут сократить предусмотренную законодательством продолжительность рабочего времени после внедрения ограничительных противоэпидемических мероприятий и которые получат одноразовую материальную помощь, составляет 225 000 человек. С учетом прогнозных показателей численности, объем расходов на выплату единовременной материальной помощи может составить 1,8 млрд гривен.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4429 о выплате компенсаций бизнеса, который пострадал в период карантина.