Выплата карантинной помощи не ухудшит экономику

Правительство утвердило список видов экономической деятельности, представители которой смогут рассчитывать на государственную помощь в связи с карантином. Такие сведения указаны в постановлении правительства №329.

Для получения помощи в размере 8 тысяч гривен нужно зарегистрироваться на портале государственных услуг или в мобильном приложении «Дия». Регистрация будет доступна со следующей недели. Помощь предназначена ФЛП и их наемным работникам.

«Правительство по поручению президента разработал, а Верховная Рада утвердила механизм поддержки населения и бизнеса в случае усиления карантинных мероприятий, который предусматривает предоставление единовременной денежной помощи в размере 8 тысяч грн. Этот механизм уже работал зимой, и мы его возвращаем в регионы, находящиеся в «красных» зонах», — рассказали в Кабмине.

В Минсоцполитики пояснили, что гражданину, который получил карантинные выплаты зимой, не запрещено снова претендовать на получение помощи.