Выплата карантинной помощи не ухудшит экономику

Правительство утвердило список видов экономической деятельности, представители которой смогут рассчитывать на государственную помощь в связи с карантином. Такие сведения указаны в постановлении правительства №329.
Для получения помощи в размере 8 тысяч гривен нужно зарегистрироваться на портале государственных услуг или в мобильном приложении «Дия». Регистрация будет доступна со следующей недели. Помощь предназначена ФЛП и их наемным работникам.
В Минсоцполитики пояснили, что гражданину, который получил карантинные выплаты зимой, не запрещено снова претендовать на получение помощи.
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