Выход судов "зерновым" коридором 2 ноября не планируется - ООН

Украина, Турция и ООН решили не планировать выход судов "зерновым" коридором 2 ноября. Об этом на брифинге заявил представитель ООН в Совместном координационном центре.
Подчеркивается, что приостановка является временной и экстренной.
Он также добавил, что 1 ноября морским гуманитарным коридором проходят три судна, движение которых согласовано украинской, турецкой делегациями и делегацией ООН в СЦКК. Делегация рф в СЦКК проинформирована.
Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе. В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов.
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