Выход судов "зерновым" коридором 2 ноября не планируется - ООН

19:08 01 ноября Киев, Украина

Украина, Турция и ООН решили не планировать выход судов "зерновым" коридором 2 ноября. Об этом на брифинге заявил представитель ООН в Совместном координационном центре.

"Сегодня Украина, Турция и ООН решили не планировать выходы судов на завтра, 2 ноября", - заявил дипломат. По его словам, было принято решение об однодневной остановке движения.

Подчеркивается, что приостановка является временной и экстренной.

Он также добавил, что 1 ноября морским гуманитарным коридором проходят три судна, движение которых согласовано украинской, турецкой делегациями и делегацией ООН в СЦКК. Делегация рф в СЦКК проинформирована.

"Судно, что перевозят 84 490 тонн зерна и продуктов питания, а именно SSI Challenger из порта Черноморск в Германию с грузом 49 000 тонн кукурузы, BOMUSTAFA O из порта "Черноморск" в Ливию с грузом 22 800 тонн пшеницы и NIM Южный "в порт Касабланка (Марокко) с грузом 12 690 тонн подсолнечного шрота", - отметил представитель ООН.

Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе. В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов.