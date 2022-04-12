Выход на пенсию в Украине упростили

Министерство социальной политики Украины заявило сегодня о упрощении процедуры выхода на пенсию. Согласно новой услуге оформление социальных выплат по выслуге лет значительно сократилось в длительности.

По словам советника министра соцполитики Николая Шамбира, в стране уже действует услуга "пенсия в смартфоне". Для активации услуги необходимо иметь BankID или цифровую подпись. BankID работает через карту. И все свои действия пенсионер подписывает электронной подписью. Научиться этому совсем не трудно, говорят в Минсоцполитики.

Напомним, в пресс-службе Национального банка Украины рассказали о том, что регулятор упростил процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий и субсидий, других выплат населению через операторов почтовой связи.

Также ранее сообщалось, что ПФУ сделал заявление о пенсии за октябрь.

«На пенсионные выплаты направлено 1,8 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 32,1 миллиарда гривен», - сообщили в ведомстве.

Кроме этого, специалисты Пенсионного фонда подчеркнули, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.