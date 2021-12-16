Выход на пенсию: принят новый закон

На официальном портале Верховной Рады появился новый закон касательно пенсионных начислений. Правительство решило, что украинцы могут иметь право выходить на пенсию в любой период. Возрастные ограничения действовать не будут. Однако есть нюансы.

Так, в Законе «Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании» говорится о том, что граждане смогут выходить на заслуженный отдых в любом возрасте, но только тогда, когда у них есть не менее 40 лет страхового стажа. Важно подчеркнуть, что такое нововведение будет работать только через семь лет: то есть, выходить на отдых украинцы с 40 годами стажа смогут в любом возрасте лишь с 1 января 2028 года. С 2021 по 2027 год включительно все остается без изменений.

Следует отметить, что вместе с тем ежегодно возрастают требования к страховому стажу. Например, уже в 2022 году, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно будет иметь не менее 29 лет страхового стажа (в этом году 28). В 63 года пенсионерами смогут стать украинцы с 19-29 годами страхового стажа, а в 65 понадобится иметь минимум 15 лет страхового стажа.

Важно подчеркнуть, что требования будут расти и дальше, пока показатель не достигнет отметки в 35 лет. Именно столько лет страхового стажа нужно будет украинцам после 2027 года, чтобы выйти на заслуженный отдых. Те граждане, которым не будет хватать стажа, могут доработать и выйти на пенсию позднее. Если же и после 65 лет у гражданина не будет необходимого минимума, то есть риск совсем остаться без выплат. По этой причине эксперты рекомендуют гражданам официально трудоустраиваться, чтобы им засчитывался стаж.