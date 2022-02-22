Вячеслав Вороной: «Коррупция в портах сдерживает развитие морской отрасли»

Как известно, в эти дни в Украине проходит Ukrainian Ports Forum 2021. На сессиях форума рассматриваются вопросы развития морской отрасли. В четверг, 27 мая, в рамках Международной транспортной недели с докладом о достижениях морской отрасли Украины в 2020 году выступил руководитель Департамента организации работы портов ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) Вячеслав Вороной.

Среди достижений морской отрасли в Украине в 2020 году Вячеслав Вороной выделил завершение строительства причалов 1-с и первой пусковой очереди причала №7 в Одессе, а также реконструкцию причала №4 в Мариуполе, капитальный ремонт причала № 10 в Николаеве и ремонт железнодорожных путей в Одессе и Рени.

«За этот период были проведены дноуглубительные работы в объеме почти 5 млн кубометров. Мы установили рекорд дноуглубления собственным флотом в объеме 2,7 млн кубометров, а также отремонтировали 46 единиц флота и начали пилотный проект «Зеленый порт» в морском порту «Ольвия». При поддержке Министерства инфраструктуры определили границы территорий подавляющего большинства морских портов, реализовали на национальном уровне формы DAVID в соответствии со Стратегией ЕС для Дунайского региона, также начались концессионные проекты в морских портах Ольвия и Херсон», — рассказал Вячеслав Вороной.

Также глава Департамента организации работы портов упомянул факторы, сдерживающие должное развитие морской отрасли. Среди них — пандемия COVID-19, повлиявшая на работу портов и на грузовые перевозки.

«Единственный грузопоток, который развивается во время пандемии COVID-19 — мультимодальные перевозки, а принятый в первом чтении проект Закона Украины «О мультимодальных перевозках» никоим образом не стимулирует это направление», — отметил Вячеслав Вороной.

Кроме того, руководитель Департамента организации работы портов ГП «АМПУ» отметил, что ограниченные мощности железнодорожной инфраструктуры могут не выдержать роста объемов международных грузоперевозок.

По его мнению, значительно сдерживает развитие морской отрасли также коррупционная составляющая в работе как контролирующих органов, так и коммерческих предприятий в морских портах. В настоящее время, как рассказал Вячеслав Вороной, имеют место попытки восстановить схемы контроля изолированного балласта, неконтролируемых сбросов загрязненных вод и подделки счетов, а со стороны таможни осуществляется практически тотальный контроль в морских портах Бердянск и Херсон.

Бюрократические преграды также не способствуют развитию отрасли. Как отметил Вячеслав Вороной, бункеровочные операции проводятся не в морских портах, а за пределами 12-мильной зоны в связи с тем, что требуется растаможивание иностранного топлива перед бункеровкой иностранного судна, что делает операцию неконкурентоспособной.