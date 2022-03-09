ВВП замедлил своё падение и остановился на показателе 5,8%

Украинская экономика потихоньку выходит из кризиса – об этом свидетельствуют цифры макроэкономических показателей. Эксперты анализируют сложившуюся ситуацию и могут сделать небольшой прогноз происходящего.

В Министерстве экономики проанализировали показатели ВВП Украины, а точнее их изменения в течение девяти месяцев текущего года. Выводы оптимистичные — падение замедлилось, есть также и отрасли, где отмечен небольшой рост — к примеру, это строительный сектор и розничная торговля. В целом показатели замедления — это 5,8%.

Также в министерстве подчеркнули, что почти во всех видах экономической деятельности в стране спад начал замедляться в августе.

Согласно анализу, улучшилась обстановка (в целом и в частности) в таких сферах, как транспорт и торговля, производство различных товаров, заметно оживилось строительство дорог по всей стране, улучшились показатели в сельском хозяйстве. Также улучшилась не только сама динамика, но и так называемый индекс ожиданий деловой активности — показатели в сентября превысили августовские.

Замедление сводного индекса производства товаров и услуг по состоянию на сентябрь сократилось до 6,5%, а вот за период с января по конец августа — на 7,3%.