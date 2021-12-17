ВВП упал на 4% за 2020 год - Госстат

Государственная служба статистики сообщает, что внутренний валовый продукт (ВВП) Украины сократился за 2020 год на 4%. Эксперты в сравнительном отчете берут данные за 2019 год. В денежном эквиваленте – до 4 194,102 млрд гривен.

Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта. А S&P прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году на уровне 4%. По уточненным данным Госстата, в октябре-декабре 2020 года реальный валовой внутренний продукт уменьшился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 1 301,539 млрд гривен (в фактических ценах).

По сравнению с 3-м кварталом 2020 года ВВП увеличился на 0,8% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя). ВВП за 1-й квартал 2020 года уменьшился на 1,2% до 854,051 млрд гривен, за 2-й квартал 2020 года уменьшился на 11,2% до 875,340 млрд гривен, за 3-й квартал 2020 года уменьшился на 3,5% до 1 163,172 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе Национальный банк оценивал падение ВВП в 2020 году в 4,4%, на 5 марта еще нет окончательных данных Государственной службы статистики по ВВП-2020.

Также Госбюджет-2021 разработан исходя из прогноза роста ВВП в 2021 году на уровне 4,6%, инфляции – 7,3%, среднемесячной зарплаты – 13,6 тыс. гривен.