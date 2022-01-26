ВВП Украины сократился почти на 12% - Госстат

12:39 21 Сентябрь Киев, Украина

Государственная служба статистики сделала небольшой экономический прогноз об экономике Украины. Согласно оперативной оценке Внутренний Валовый Продукт Украины (ВВП) снизился в период с апреля по июнь 2020 года на 11,4% в сравнении с аналогичными месяцами 2019 года.

По данным ведомства, падение экономики в первом квартале 2020 года составило 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%. Как сообщил Госстат, реальный ВВП в апреле-июне (с учетом сезонного фактора) снизился на 9,9% по сравнению с первым кварталом текущего года. Согласно данным Госстата, номинальный ВВП во втором квартале 2020 года составил 867,8 млрд грн, а в расчете на одного человека – 20744 грн, изменение дефлятора – 5%

Минэкономики в начале августа оценило падение ВВП Украины во втором квартале этого года в 11%, так же, как и Нацбанк, а в целом за первое полугодие – в 6,5%. Министерство, как и правительство, удерживает прогноз спада ВВП в этом году на 4,8% и ожидает его восстановления на 4,6% в следующем году.

НБУ ожидает замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%, в целом прогнозируя снижение ВВП по итогам этого года в 6%, а в следующем году ожидает его роста на 4%. Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины поделилось прогнозом социально-экономического развития Украины на 2021-2023 годы.

По базовому сценарию предполагается восстановление положительного тренда развития экономики после значительных потерь, вызванных пандемией COVID-19 в 2020 году, и прогнозируется:

рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, 4,3% в 2022 году и 4,7% в 2023 году;

индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 107,3% в 2021 году, 106,2% в 2022 году и 105,3% в 2023 году;

увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников — на уровне 12,1% в 2021 году, 6% в 2022 году и 5,1% в 2023 году;

уровень безработицы в 2021 году — 9,2%, в 2022 году — 8,5%, в 2023 году — 8,0%;

рост экспорта товаров и услуг на уровне 2,9% в 2021 году с последующим наращиванием темпов роста до 6,4% в 2022 году и до 8,2% в 2023 году.

Также согласно документу, в этом году министерство прогнозирует среднегодовой курс 27 грн/$ (ранее ожидалось 29,5 грн/$), а на конец года — 28,3 грн/$.