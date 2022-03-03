ВВП Украины снизится на уровне 5-6% - макропрогноз

Многие эксперты делают макропрогнозы на 2020-2021 года для украинской экономики. Экономист Александр Охрименко считает, что падение ВВП в этом году неизбежно на уровне 5-6%

«Из-за коронавируса происходит падение мировой экономики, в том числе и украинской. В этом году падение ВВП в Украине ожидается на уровне 5-6%. Хотя Всемирный банк прогнозирует падение на уровне 9%. В 2021 году может быть небольшой рост ВВП. Можно только предполагать какой, четкий прогноз дать сложно. Возможно, рост ВВП в 2021 году составит 2-3%, но при условии, если карантин отменят. Если карантин будет продолжаться, то и падение ВВП будет продолжаться», - сказал А. Охрименко.

Он уточнил, что украинская экономика в 2021 году будет зависеть от ситуации с мировой экономикой.

«В 2021 году однозначно не будет экономического рывка. Вырастет минимальная зарплата, а вместе с ней и цены на товары и продукты», - резюмировал А. Охрименко.

Напомним, украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет, потому падение ВВП в этом году в стране ожидается меньшим, чем во многих странах региона – на уровне 5,5%, отмечает Всемирный банк (ВБ).

Однако восстановление экономического роста будет умеренным - 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022-м годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ. По сравнению с июньским обзором, прогноз спада ВВП Украины ухудшен на 2 процентных пункта, на 2021 год – на 1,5 п.п.

Критически важно скорейшее внедрение мер государственной политики, направленных на повышение инвестиций и сохранение макроэкономической стабильности. ВБ уточнил, что согласно негативному сценарию рост ВВП Украины в следующем году может быть еще меньшим – всего 1%.