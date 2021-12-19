ВВП Украины падает – Игорь Петрашко

В своем интервью для СМИ министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассказал о состоянии Внутреннего Валового Продукта страны (ВВП). По словам Игоря Петрашко, за первые два месяца 2021 года, ВВП упал на 2,2% в сравнении с показателями за январь-февраль 2020 года.
Он добавил, что прогноз министерства учитывает риски дополнительных локдаунов.
Министр добавил, что Минэкономики в прошлом году прогнозировало падение экономики на 4,8%, "…а по факту получили минус 4,2%".
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