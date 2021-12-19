ВВП Украины падает – Игорь Петрашко

В своем интервью для СМИ министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассказал о состоянии Внутреннего Валового Продукта страны (ВВП). По словам Игоря Петрашко, за первые два месяца 2021 года, ВВП упал на 2,2% в сравнении с показателями за январь-февраль 2020 года.

"По результатам двух месяцев – минус 2,2%. В первом квартале ожидаем минус 3%. Министерство сохраняет годовой прогноз – рост ВВП на 4,6% по итогам 2021 года", – сказал министр.

Он добавил, что прогноз министерства учитывает риски дополнительных локдаунов.

"Надеюсь, что значительных карантинных ограничений не будет…. В масштабах Украины пока нет разговоров о введении национального локдауна", – цитирует агентство Игоря Петрашко.

Министр добавил, что Минэкономики в прошлом году прогнозировало падение экономики на 4,8%, "…а по факту получили минус 4,2%".