Введение налога на гектар земли пока отодвигается

Денис Шмыгаль заявил о преждевременности введения налога на гектар в условиях кризиса. Законопроект №3131 о налоге на сельхоз земли пока не будет реализован, как заявил премьер-министр

"Это идея на сегодня, считаю, преждевременная. Увеличивать арендную плату в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, не совсем корректно", - сказал Шмыгаль в ходе правительственного заседания."Через профильное министерство и профильный комитет мы будем просить донести эту мысль до парламентариев, чтобы такое решение во время кризиса и трудностей в агросфере мы преждевременно не принимали", - пояснил премьер-министр.

Ранее профессор Киевской школы экономики (KSE) Олег Нивьевский назвал законопроект №3131 неприемлемым с точки зрения развития отрасли и сельской экономики. Законопроект, в частности, предлагает внедрение поставленного налогового обязательства (ПНО) с каждого гектара (5% от нормативной денежной оценки, или приблизительно 1400 грн./га). Если сумма НДФЛ на зарплату/аренду, военный сбор, налог на землю, налог с прибыли, единый налог 4-й группы меньше, чем ПНО, то разница взимается в местный бюджет.