Введение "налога на Google" пополнит бюджет на миллиарды гривен

Как сообщил в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, он полностью одобряет введение в Украине закона о "налоге на Google", так как этот налог поможет ежегодно пополнять украинский бюджет на миллиарды гривен.
Законопроект № 4184, который обяжет иностранные компании, предоставляющие электронные услуги в интернете, и их представительства платить налог в украинский бюджет.
Напомним, 17 февраля парламент одобрил законопроект о "налоге на Google" в первом чтении. А уже на этой неделе нардепы проголосуют во втором чтении. РБК-Украина рассказывало, что предлагает этот документ.
Добавим, в мае компания Google выплатила Украине штраф в 1 млн гривен. Компания не предоставила сведения Антимонопольному комитету.
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