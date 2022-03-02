Введение "налога на Google" пополнит бюджет на миллиарды гривен

07:10 02 Июнь Киев, Украина

Как сообщил в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, он полностью одобряет введение в Украине закона о "налоге на Google", так как этот налог поможет ежегодно пополнять украинский бюджет на миллиарды гривен.

Законопроект № 4184, который обяжет иностранные компании, предоставляющие электронные услуги в интернете, и их представительства платить налог в украинский бюджет.

"Министерство культуры и информационной политики поддерживает позитивное рассмотрение, ведь нововведение принесет в госбюджет Украины около 3 миллиардов гривен в год. Обычного пользователя социальных сетей или поисковых сервисов закон не тронет никоим образом", - заявил Ткаченко.

Напомним, 17 февраля парламент одобрил законопроект о "налоге на Google" в первом чтении. А уже на этой неделе нардепы проголосуют во втором чтении. РБК-Украина рассказывало, что предлагает этот документ.

Добавим, в мае компания Google выплатила Украине штраф в 1 млн гривен. Компания не предоставила сведения Антимонопольному комитету.