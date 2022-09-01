Вторжение российской армии в Украину вернуло экономику рф на уровень 2018 года

13:00 12 августа Киев, Украина

В начале 2022 года экономика россии стремительно росла, однако после вторжения рф в Украину — начала резко падать, опустившись на уровень 2018 года. ВВП снизился на 4,7% в годовом исчислении.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на 12 опрошенных аналитиков.

"Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за ослабления поддерживающей спрос монетарной политики. Тем не менее, экономика потеряет еще 2% в 2023 году", — рассказал один из экспертов в экономике, принявший участие в опросе.

Международные санкции, наложенные на россию, нарушили внутреннюю торговлю и ударили по таким отраслям, как, например, автомобилестроение.



Падение российской экономики пока оказывается менее стремительным, чем предполагалось изначально, но Центральный банк рф прогнозирует, что спад ухудшится в следующих кварталах и не ожидает возобновления ко второй половине следующего года.



Одна из самых больших проблем для экономики страны-агрессора — угроза полного прекращения экспорта энергоносителей в ЕС, но даже частичные ограничения ударят по ВВП рф.



Ежемесячное снижение добычи нефти уже началось в августе, согласно данным Международного энергетического агентства, прогнозирующего, что к началу следующего года добыча нефти в россии сократится примерно на 20%.