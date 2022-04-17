Второй локдаун не обрушит гривну - НБУ

Национальный банк Украины уверяет, что девальвацию гривны ожидать не стоит. Даже при введении правительством второй волны карантина резкого обрушения национальной валюты, как в марте, не случится.

Об этом директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Алексей Лупин сказал в среду в ходе XIX ежегодного форума финансовых директоров Украины.

«Мы не ожидаем повторения мартовских событий на валютном рынке, так как в марте это было нечто новое, была паника по всему миру, и никто не понимал, что делать», - сказал он.

Лупин добавил, что на падение курса гривны в марте, в частности, повлияла паника нерезидентов, которые пытались быстро вывести свои деньги из страны. Он отметил, что аналогичной тактики нерезиденты придерживались во всех развивающихся странах. По данным НБУ, официальный обменный курс гривны к доллару на конец третьего квартала по сравнению с концом второго квартала 2020 снизился на 6%. С начала года гривна девальвировала почти на 20%.