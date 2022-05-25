ВТО: ослабление карантина способствовало росту мировой торговли

11:57 20 декабря Киев, Украина

Коронакризис больно ударил по международным экономическим связям, что вызвало спад торговых операций между странами-партнерами в бизнесе. Некоторая стабилизация, наметившаяся во втором полугодии, послабление карантинных мер привели к тому, что мировая торговля товарами восстановилась в третьем квартале, увеличившись на 11,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Но все же ее объем уступает на 5,6% показателю аналогичного периода прошлого года. Всего за первые три квартала показатель упал на 8,2% в годовом исчислении, сообщает Всемирная торговая организация (ВТО).

Указано, что начавшийся рост торговли связан с тем, что Северная Америка, Европа и другие регионы ослабили карантинные ограничения.

"Восстановление также поддерживалось обширными мерами налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики в основных экономиках, а также адаптацией в ключевых секторах", – говорится в сообщении.

В третьем квартале этого года экспорт товаров из Северной Америки (+20,1%), Европы (+19,3%) и Азии (+10,1%) значительно вырос и достиг двузначного роста. Согласно данным по импорту, по сравнению со вторым кварталом значительно возрос импорт товаров в Северную Америку (+16,6%) и Европу (+15%), но импорт во всем мире сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В октябре ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли товарами сократится на 9,2% в этом году и вырастет на 7,2% в следующем, однако масштабы торговли будут намного ниже доэпидемического уровня.

Также генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что мир ожидает сильнейший за 80 лет экономический спад. По его мнению, никакая COVID-вакцина не сможет исправить ущерб, который уже был нанесен.