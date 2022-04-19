В течение следующих 12 месяцев в Украине могут взлететь цены на продтовары

20:26 19 июля Киев, Украина

Согласно данным отчета "Деловые ожидания предприятий Украины" от Нацбанка , в течение следующих 12 месяцев потребительские цены поднимутся на 7,2%.

В тоже время, инфляционные настроения бизнеса улучшаются второй квартал подряд. Также в первом квартале текущего года руководители предприятий считали, что следующие 12 месяцев продовольственные цены будут расти более значительно — на 7,7%



Стоит отметить, что 54,2% опрошенных респондентов прогнозируют, что рост потребительских цен в ближайший год не превысит 7,5%.



В НБУ акцентируют, что затраты на производство остаются основным фактором, который влияет на рост цен. При этом меньше всего влияет на уровень потребительских цен динамика доступности денег в экономике.



Кроме того, девальвационные ожидания бизнеса ослабились. Так, большинство представителей предприятий считают, через 12 месяцев курс доллара достигнет показателя в 28,71 грн/долл.