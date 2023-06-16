Всеукраинский аграрный совет назвал ориентировочные потери фермеров из-за подрыва ГЭС

Аграрии на юге Украины будут менять структуру посевов и переориентируются на другие отрасли сельского хозяйства из-за отсутствия орошения в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук.
Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук.
По его словам из-за отсутствия орошения на юге Украины потери будут большими.
Он добавил, что конкретнее о финансовых потерях можно будет говорить после ухода большой воды.
В то же время он подчеркнул, что сельское хозяйство в южных областях полностью не остановится даже при отсутствии орошения. По словам Марчука, не на всех землях, которые находятся в возделывании в этом регионе, используют мелиорацию. Например, на Херсонщине орошается около 300 тысяч гектаров земель, при этом посевные площади составляют почти миллион гектаров.
Зампред ВАР считает, что частично проблему отсутствия орошения можно будет решить счетом использования технологии скважин. Он пояснил, что его смогут использовать те предприниматели, чей бизнес расположен у воды, поэтому это будут единичные случаи.
Марчук также отметил, что фермеры в южных областях должны будут поддерживать государство за счет специальных программ и дотаций. По его мнению, сельхозтоваропроизводители этого региона смогут переориентировать собственный бизнес, в частности заняться тепличными хозяйствами.
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