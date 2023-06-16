Всеукраинский аграрный совет назвал ориентировочные потери фермеров из-за подрыва ГЭС

19:01 09 июня Киев, Украина

Аграрии на юге Украины будут менять структуру посевов и переориентируются на другие отрасли сельского хозяйства из-за отсутствия орошения в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.



Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук.

"Юг всегда традиционно выращивал такие масличные культуры, как подсолнечник, рапс, соя, потому что там было много солнца еще и полив, то есть идеальные условия, чтобы собирать урожая гораздо больше, чем на других территориях Украины. Думаю, что после деоккупации сельхозтоваропроизводители будут искать возможности севооборота и использовать любые международные технологии", - сказал Марчук.

По его словам из-за отсутствия орошения на юге Украины потери будут большими.

"Из-за отсутствия поставок воды для орошения на юге Украины, потери будут колоссальными. На 2021 год регион производил более 4 млн зерновых масличных культур. Это более 14% общего экспортного потенциала Украины и большое количество рабочих мест. Поэтому в эквиваленте средств - это больше как 1,5 млрд долларов только по зерновой и масляной группе, которые Украина недополучит, из-за того, что была уничтожена Каховская ГЭС и нет возможности унести оттуда воду", – заявил Марчук.

Он добавил, что конкретнее о финансовых потерях можно будет говорить после ухода большой воды.

"Впрочем, сейчас уже известно, что в части правобережья Херсонщины ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель затоплены и потери более 100 тысяч тонн продукции", - отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

В то же время он подчеркнул, что сельское хозяйство в южных областях полностью не остановится даже при отсутствии орошения. По словам Марчука, не на всех землях, которые находятся в возделывании в этом регионе, используют мелиорацию. Например, на Херсонщине орошается около 300 тысяч гектаров земель, при этом посевные площади составляют почти миллион гектаров.

"В условиях без воды очень трудно говорить о доходности, поэтому те, кто вернется и захочет заниматься сельским хозяйством, наверное, просто будут увеличивать количество посевов. Что уродит, уродит", — сказал Марчук.

Зампред ВАР считает, что частично проблему отсутствия орошения можно будет решить счетом использования технологии скважин. Он пояснил, что его смогут использовать те предприниматели, чей бизнес расположен у воды, поэтому это будут единичные случаи.



Марчук также отметил, что фермеры в южных областях должны будут поддерживать государство за счет специальных программ и дотаций. По его мнению, сельхозтоваропроизводители этого региона смогут переориентировать собственный бизнес, в частности заняться тепличными хозяйствами.